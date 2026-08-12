Anunciarán la tercera avioneta de Aerobalam: Segundo Guillén

“Finalmente llegó la tercera aeronave de Aerobalam, el servicio de taxi aéreo de Chiapas, se espera que en los próximos días sea anunciada de manera oficial por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar”, aseguró el secretario de turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo.

Esta nueva avioneta nutre la flotilla de unidades disponibles, la meta, de acuerdo a lo revelado previamente por el mandatario estatal, es que se adquiera un total de cinco antes de terminar el sexenio.

Actualmente se mantienen vuelos hacia Tapachula, Palenque, Oaxaca y Huatulco, que de acuerdo con Guillén Gordillo, este último es el destino más buscados por los chiapanecos.

“Nos ha ido bien en ese vuelo… es muy buscado por chiapanecos que van hacia la costa Oaxaqueña, pero también de gente que viene para acá”, explicó.

Costos

Los precios van desde los mil 095 pesos, partiendo hacia Tapachula o Palenque y viceversa, mientras que Huatulco y Oaxaca en mil 650 y dos mil 200 respectivamente.

Sobre nuevas rutas, aseguró que próximamente “es muy probable” que se dé una conectividad con Veracruz, aunque también se mantienen las solicitudes para llegar a Campeche y Tabasco.

De acuerdo a datos oficiales de la Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez, al cierre del primer año de operaciones, Aerobalam trasladó a un total de seis mil 200 pasajeros de la ruta Tapachula y Palenque.

El secretario recordó que el propósito principal por el que se creó esta línea de taxis aéreos fue para conectar a Chiapas con sus principales sitios turísticos y económicos por vía aérea, reduciendo así horas de traslado por carretera.