Apagan incendio en Chimalapas

Personal operativo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dio a conocer que se alcanzó el 100 % de liquidación en los cuatro incendios reportados en la zona de Chimalapas.

Esta acción fue confirmada con un sobrevuelo de evaluación por parte del comandante de incidente Dany Walter Cruz Cruz y el jefe de la Sección de Operaciones, Uriel Romualdo Toledo.

Cierre Operativo

Se concretó la desmovilización del personal y la desactivación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) y del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes Chiapas-Oaxaca, tras cumplir con todos los objetivos.

Al respecto del complejo de incendios forestales Río Frio-Chimalapas, se reporta que al cierre del periodo operacional del día 13 de mayo de 2026, el Equipo de Manejo de Incidentes Chiapas-Oaxaca (EMI) logró liquidar al 100 por ciento el incendio forestal en la zona que había permanecido con cuatro puntos activos hasta el día anterior.

El logro de los objetivos para la liquidación del complejo de incendios fue gracias a la participación activa de brigadas de combatientes de incendios forestales y técnicos especializados de manejo del fuego por el Gobierno de México de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de los estados de Chiapas y Oaxaca y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), por el gobierno de Chiapas, de la Secretaría de Protección Civil (PC) y Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), de la Secretaría de Protección Civil municipal de Cintalapa de Figueroa y brigadas municipales de Cintalapa y San Antonio, Chimalapas.

Asimismo, se realizó la reunión posterior al incidente, con todo el staff para hacer un recuento de las actividades realizadas durante los periodos del incidente y hacer una autoevaluación del equipo de manejo para analizar si se cumplieron los objetivos y los puntos por mejorar en futuras operaciones.

También se llevó a cabo la desmovilización del personal en la línea de fuego y del puesto de comando, así como la desactivación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) y del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes Chiapas-Oaxaca.