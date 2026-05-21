Apagones comienzan a dañar cosas

Los apagones comienzan a ser un problema constante para los habitantes del Barrio de los Milagros, ubicado en pleno centro de la capital chiapaneca.

Carlos López, vecino de la zona, relató cómo las interrupciones del servicio eléctrico han afectado directamente la vida cotidiana de su familia y de la población. Según él, los problemas se presentan con una frecuencia de dos o tres veces por semana, con cortes que van desde media hora hasta una hora sin luz, sin embargo, el incidente más grave ocurrió el domingo pasado cuando la falta de luz se extendió por 48 horas continuas debido a la quema de un transformador.

En lo que va de esta semana, asegura, han sufrido de dos a tres apagones al día con periodos cortos sin el suministro.

Daños colaterales

Esta situación ha comenzado a afectar electrodomésticos como refrigeradores, ventiladores y planchas se han visto afectados por las constantes subidas y bajadas de voltaje.

La mayoría de los vecinos no cuenta con generadores o reguladores de voltaje, lo que deja sus aparatos vulnerables. En el último apagón prolongado, toda la cuadra se quedó sin electricidad.

López considera que los problemas comenzaron desde que la CFE comenzó a cambiar transformadores y a sustituir medidores tradicionales por sistemas digitales.