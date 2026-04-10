Apagones de luz generan malestar

La inconformidad por los constantes apagones en el servicio de energía eléctrica, que en algunos casos tardan días, incrementa entre los usuarios en Tapachula.

Este jueves, vecinos de la 9.ª avenida Norte entre 3.ª y 5.ª calle Oriente, se manifestaron para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que realice la reparación de los registros subterráneos.

Al parecer explotó una mufa y a consecuencia de ello, desde el martes por la noche se quedaron sin el servicio eléctrico, por segunda ocasión en menos de 20 días.

Explicaron que presentaron las quejas ante la CFE y acudió una brigada para realizar las reparaciones que fueron provisionales.

El martes pasado, habitantes de colonias del sur de la ciudad bloquearon el bulevar Akishino por varias horas, hasta que personal de la empresa eléctrica procedió a reparar los transformadores que habían explotado y que los mantuvo sin el servicio durante cuatro días.

En la zona del centro de la ciudad, son constantes los apagones por desperfectos que se presentan en los registros subterráneos que según se encuentran sobresaturados.

Ante esa situación, el dirigente de la asociación Nueva Generación Vinculación Social, Alfredo de la Cruz, dijo que se están rebasando los límites de la tolerancia de la población, toda vez que no solo es el pésimo servicio, sino también las altas tarifas.