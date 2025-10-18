Aparicio Avendaño asiste a comida con causa

Con el objetivo de construir una guardería para las y los hijos de los guardias estatales, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, asistió a la la “Comida con Causa: Un Momento entre Mujeres” realizada por el Voluntariado “Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo”, presidida por Sobeida de Aparicio.

La comida se desarrolló en la Palapa de la Feria Chiapas, donde las asistentes se dieron cita para compartir una tarde de convivencia a favor de una causa noble, con música a cargo del cantante Lalo Coutiño, el norteño y la marimba orquesta de la SSP, que puso a bailar a todas las presentes. La recaudación obtenida será destinada al proyecto de creación de la guardería infantil de la SSP, un espacio pensado para brindar atención y cuidado a las hijas e hijos de las y los elementos de la corporación.

Durante el evento se llevó a cabo la Expo Guardias Emprendedoras, una muestra de productos y servicios ofrecidos por mujeres emprendedoras de la institución promoviendo con ello el talento, la creatividad y la iniciativa de las mujeres que forman parte de esta comunidad. Las presentes pudieron disfrutar además de rifas exclusivas en las que ganaron desde electrodomésticos hasta Smart TVs.

La presidenta del Voluntariado expresó su agradecimiento por la presencia y el apoyo recibido, enfatizando el objetivo principal del evento; garantizar un lugar seguro para las y los hijos de los guardias estatales. “Hoy nos une una causa, nos une un sueño, nos une un propósito”, afirmó.

Aseguró que no descansarán hasta lograr la guardería; la cual permitirá que los elementos de la Secretaría puedan trabajar sin preocupación.