Aparicio Avendaño fortalece colaboración con Mupich

En seguimiento a la política de cercanía y trabajo coordinado con los distintos sectores de la sociedad, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión de trabajo con las integrantes de Mujeres Periodistas Independientes de Chiapas (Mupich), en las instalaciones del C5 Escudo Pakal de Tapachula.

Aparicio Avendaño, acompañado por el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, así como por el director del C5 Escudo Pakal Tapachula, Erick Mondragón, reafirmó su convicción de construir una alianza sólida basada en el respeto, la colaboración y la responsabilidad compartida, con las integrantes de esta organización, representada por María de Lourdes Ramírez Salinas.

Aseguró que el objetivo de este acercamiento es fortalecer la seguridad en el ejercicio de la labor periodística, bajo los principios humanistas que rigen la Nueva ERA, promoviendo entornos seguros y condiciones dignas para quienes informan a la ciudadanía.

Asistieron a este encuentro como integrantes de Mupich, de la Revista Libre Expresión, Ada Iveth Velázquez Cárdenas; de Innovando La Cultura, Yolanda López Ordaz; de Tiempo de Informar, Miriam López Guevara; de En Tienda Media Group, entre otros.