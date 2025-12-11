Aparicio Avendaño se reúne con embajada de EE.UU.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión con Maurilio Rojano-García, Agregado de Seguridad de la Oficina Regional de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos, con el propósito de fortalecer los avances y abordar los nuevos retos en materia de seguridad en Chiapas.

Durante el encuentro ambas partes coincidieron en la relevancia de consolidar la cooperación internacional, el intercambio estratégico de información y las acciones conjuntas que contribuyen a la protección de las familias chiapanecas. Esta colaboración se enmarca en la visión del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha reafirmado que Chiapas transita por un camino de paz construido con coordinación y trabajo permanente.

Alianzas sólidas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) destacó y agradeció la disposición de la Embajada de Estados Unidos para mantener un acompañamiento cercano y constante en los temas de seguridad que competen a la entidad.

Con alianzas sólidas, profesionalismo institucional y el liderazgo del gobernador, la SSP reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las estrategias de seguridad que hoy consolidan un Chiapas más seguro y en paz.