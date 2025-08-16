Aparicio Avendaño se reúne con policías rurales

Con el fin de mantener una sinergia con todos los elementos de seguridad, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado por el presidente municipal de Huehuetán, Sixto López Pérez; el comandante del Sector V de la Guardia Estatal Preventiva, Jorge Martínez y el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Pablo Liévano, sostuvo una reunión de trabajo con 19 policías rurales de la zona alta del municipio.

Durante el encuentro, se escucharon de manera directa las inquietudes, necesidades y propuestas de los elementos rurales, estableciéndose acuerdos orientados a mejorar las condiciones de trabajo y operatividad, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las y los habitantes de Huehuetán.

Durante su participación, el titular de Seguridad del Pueblo reiteró el compromiso de mantener una estrecha coordinación con los cuerpos policiales comunitarios para reforzar las estrategias de seguridad y fortalecer la paz en la región.

“Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de apostarle a la seguridad de las y los ciudadanos”, expresó, subrayando la importancia de mantener una Secretaría de Seguridad del Pueblo cercana, solidaria y comprometida con la salvaguarda de la población.

Las y los policías rurales agradecieron la voluntad política del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha impulsado un gobierno cercano y humanista; así también, reconocieron la apertura y el respaldo del secretario, quien ha demostrado compromiso al acercarse directamente a escuchar a quienes diariamente velan por la seguridad en las zonas rurales.

Con estas reuniones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, siguiendo los principios de esta Nueva ERA, refrenda su compromiso con todas las regiones del estado, trabajando en unidad para garantizar un Chiapas seguro para vivir.