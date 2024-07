Aparición de fauna en hogares a causa del cambio climatico

Víctor Moreno Avendaño, integrante de la Redtox y de la Red para la Conservación y Divulgación de los Reptiles Venenosos en Chiapas, aseguró que la aparición de serpientes y diversos reptiles en hogares o galeras se debe a múltiples factores, pero el cambio climático es el principal.

Moreno Avendaño reflexionó sobre las recientes alteraciones al clima que ha padecido el estado, con un periodo de sequía considerable y prolongado combinado con una serie de lluvias intensas. En ambos casos, las serpientes y demás reptiles buscan adaptarse para sobrevivir.

“Antes de las lluvias, estos animales tienen una especie de invernación, donde bajan su latencia. Pero cuando las lluvias vienen van por la búsqueda de alimentos, es ahí donde se incrementan los avistamientos” explicó.

El biólogo también habló de la regulación de la temperatura, la temporada de apareamiento o la destrucción de su espacio por las lluvias como posibles respuestas al incremento de dichos contactos.

Moreno Avendaño informó de la ubicación de reportes en las últimas semanas en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán de Domínguez.

“Nosotros al ir avanzando como como sociedades, lo que sucede es que se tiene más contacto con dichos organismos. Se recomienda no tocarlas ni hacerse el valiente para manipularlas”, dijo.

El representante consideró que es muy difícil la identificación por parte de algunos especialistas sobre las especies, por tanto, para la ciudadanía podría complicarse aún más. Una recomendación extra sería hablar a las autoridades correspondientes como Protección Civil.

“Y en caso de las comunidades más alejadas, tratar de tomar un bote o alguna herramienta para así alejarla de personas en riesgo”, explicó.

Por último, el biólogo hizo un llamado a la reflexión por parte de la ciudadanía a no considerar la aparición de serpientes y demás reptiles como “mala suerte”, debido a que eso aumenta el estigma hacia animales con una importancia ecológica considerable.

Moreno Avendaño aseguró que existe un alboroto para cada uno de los seres vivos debido a nuestro avance como especie humana. Lo que rompe diversas cadenas alimenticias que han ocurrido desde hace millones de años.

“Ya no hay las condiciones factibles para que se puedan desarrollar. Con esto se rompen los corredores biológicos y tienen que pasar por algunas zonas urbanizadas, entonces comprender que no son enemigas y al contrario, los humanos estaríamos peor si la serpientes no existieran en este mundo”, finalizó.