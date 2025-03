Apartado de lugares: algo difícil de erradicar

Arbey Albores Jiménez, comandante operativo y coordinador de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que el tema del apartado de lugares es difícil erradicar, sobre todo porque difícilmente se encuentran a las personas realizando este hecho en fragancia.

De acuerdo al funcionario municipal, es el primer cuadro de la capital chiapaneca en donde mayormente prevalece este problema.

Leyes

“El Artículo 103 del Reglamento de Tránsito Municipal expone que: “queda prohibido hacer apartado de lugares para estacionamiento de vehículos donde obstruyan la vialidad serán removidos los objetos por los agentes de Tránsito”, expuso.

Lamentó que la misma población es la que tiene una mala actitud con este tema, pues sacan bolsas de basura, y diferentes objetos, “como que si tránsito fuera recolector de basura, es algo muy lamentable. Ese es un tema de todos los días que estamos levantando apartados de lugares”.

Comentó que en la nueva administración no ha habido sanciones por este tipo de hecho, “porque cuando llegamos ya está el apartado, no está la persona o no se sabe quién llega a poner los objetos, vaya no se toma a la persona en flagrancia”.

Expresó que en caso de que se sorprendiera a los responsables, se puede proceder a darles una llamada de atención verbal.

La situación es grave, ya que a pesar de que existe una prohibición los ciudadanos de la capital chiapaneca no dejan de apartar lugares.

“Acá hemos encontrado sillas, llantas, cubetas, palos, fierros, garrafones, bolsas con basura, madera, tubos, todo lo que ya no sirve en la casa lo usan para eso”, comentó.

Nadie es responsable

A pesar de que los objetos son localizados afuera de las casas, no se puede aplicar las sanciones como muchas veces se cree, ya que nadie asume la responsabilidad.

“Los reportes son todos los días, atendemos las denuncias pero no se puede hacer gran cosa, se levantan los objetos sin valor y nadie los reclama”, expresó.

Albores Jiménez hizo un llamado a la población para que respete los espacios, no aparte lugares para no entorpecer la circulación en la ciudad.