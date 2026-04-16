Apertura Centro LIBRE para mujeres en Juárez

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, en el municipio de Juárez, donde destacó que una de las prioridades de su gobierno es promover el respeto a los derechos y garantizar entornos seguros y libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

En este contexto, el mandatario reconoció las políticas de género impulsadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, señaló que este espacio contará con áreas especializadas orientadas a fomentar el autoempleo, fortalecer el bienestar y brindar protección ante situaciones de riesgo.

Asistencia psicológica

“Les invito a hacer uso de estas instalaciones, donde se brindará asistencia psicológica, de salud y otras especialidades. Aquí pueden denunciar de manera anónima y recibir acompañamiento institucional; incluso, está equipado con un refugio para protegerlas. En Chiapas, la ley está a favor de la protección de las personas y de la justicia”, expresó.

La titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Marian Vázquez González, informó que, gracias a la gestión estatal y a la coordinación con el Gobierno Federal, en Chiapas se pasó de 52 a 79 Centros LIBRE, lo que amplía la cobertura de atención y acompañamiento para las mujeres.

Por su parte, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, subrayó el trabajo coordinado que, junto con Semuigen, se mantiene con los ayuntamientos para impulsar acciones y proyectos enfocados en la prevención, atención y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres.

El presidente municipal de Juárez, Óscar Serra Cantoral, afirmó que esta obra demuestra realmente que en la Nueva ERA la ley, las instituciones y la voluntad social estarán siempre para respaldar a las mujeres de Chiapas, sin excusa.

A su vez, la integrante de la Red de Tejedoras de la Patria, Voz y Fuerza para las Mujeres de Juárez, Lady de la Cruz Hernández, manifestó su agradecimiento por acercar espacios donde las mujeres pueden encontrar orientación, ser escuchadas sin ser juzgadas y recibir acompañamiento para aprender a alzar la voz y confiar en sí mismas.