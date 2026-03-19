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ChiapasTuxtla

Apertura más de 260 metros de pavimentación

Marzo 19 del 2026
La inauguración fue en la colonia La Reliquia. Cortesía
La inauguración fue en la colonia La Reliquia. Cortesía

En un ambiente de música y alegría, las y los vecinos de la colonia La Reliquia celebraron la inauguración de más de 260 metros lineales de pavimentación de la avenida Zomé y la calle Bochil, encabezada por el presidente municipal, Ángel Torres, como parte del Programa Calles Felices.

Al explicar que esta obra contempla servicios básicos, alumbrado público, rejilla pluvial y pintura de fachadas, el alcalde Ángel Torres destacó que con estas acciones se reafirma el compromiso de seguir redoblando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

Asistentes

Al evento asistieron la síndica municipal, Emma Orantes; secretario General del Ayuntamiento, Enrique Velasco; secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; secretario de Servicios Municipales, Horacio Gómez; directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frias; coordinador General de Agencias y subagencias Municipales, José Luis Rodríguez; así como el representante de ejidatarios de Tuxtla, Antonio Chai Jiménez.

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