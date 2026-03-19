Apertura más de 260 metros de pavimentación

En un ambiente de música y alegría, las y los vecinos de la colonia La Reliquia celebraron la inauguración de más de 260 metros lineales de pavimentación de la avenida Zomé y la calle Bochil, encabezada por el presidente municipal, Ángel Torres, como parte del Programa Calles Felices.

Al explicar que esta obra contempla servicios básicos, alumbrado público, rejilla pluvial y pintura de fachadas, el alcalde Ángel Torres destacó que con estas acciones se reafirma el compromiso de seguir redoblando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

Asistentes

Al evento asistieron la síndica municipal, Emma Orantes; secretario General del Ayuntamiento, Enrique Velasco; secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; secretario de Servicios Municipales, Horacio Gómez; directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frias; coordinador General de Agencias y subagencias Municipales, José Luis Rodríguez; así como el representante de ejidatarios de Tuxtla, Antonio Chai Jiménez.