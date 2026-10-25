Apertura Torres nueva vialidad en Las Casitas

El presidente municipal Ángel Torres inauguró la pavimentación de la calle 7, entre avenida 2 y avenida 8, en la colonia Las Casitas, como parte del programa Calles Felices, que impulsa obras integrales para transformar el entorno urbano y responder a las necesidades de las familias tuxtlecas.

La obra contempla servicios básicos, alumbrado público y señalética, fortaleciendo la conectividad, la movilidad y la imagen urbana. Estos trabajos representan un avance en materia de justicia social, al brindar espacios más dignos, funcionales y seguros para niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y familias.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez refrenda su compromiso de seguir llevando bienestar a colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, mediante infraestructura que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.