Aperturan calles en ejido 16 de Septiembre

En el ejido 16 de Septiembre, en Villaflores, el comisariado ejidal Lució Flecha Ruiz y vecinos recibieron a la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, quien inauguró nuevas vialidades de concreto hidráulico que benefician a mil 293 habitantes. La obra incluye 190 metros lineales en dos calles de 6.50 metros de ancho, más de mil 259 metros cuadrados de pavimentación, así como 403.40 metros lineales de guarniciones con pintura, mejorando la seguridad y la imagen urbana de la comunidad.

Compromiso

Durante el evento, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por seguir transformando las comunidades rurales. Asimismo, expresó su agradecimiento al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, por todo el respaldo brindado para la construcción de estas vialidades, que impulsan el desarrollo y bienestar de las familias villaflorenses.