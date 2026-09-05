Aplazan dictamen final a desplazados por el EZLN en 1994

El dictamen final que les sería otorgado a los campesinos que fueron despojados de sus tierras tras el levantamiento armado zapatista del 94, fue notificado de última hora por parte del Poder Judicial Federal de Tuxtla Gutiérrez que se les aplazaría tres semanas más.

Jorge Luis Culebro, campesino afectado, informó que habían sido listados, pero finalmente les dijeron que les sería retirado el proyecto de sentencia a confirmación de una nueva fecha.

Recordó que el conflicto por la tierra se originó en 1994, tras el levantamiento armado, en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas.

Los afectados señalaron que fueron despojados de sus propiedades, que suman un aproximado de 49 mil hectáreas, según los datos proporcionados por la asociación, la cual está conformada por 441 pequeños propietarios, a los que se suman sus familias.

Culebro explicó que el caso ha pasado por diversas instancias judiciales y que hasta ahora, 32 años después, siguen esperando el dictamen de los magistrados; aseguraron que no esperan la devolución de tierras, únicamente una indemnización justa.

“Esperamos justicia. Ya esperamos tantos años que ya ni sabemos. Creemos en la autonomía del poder judicial. Creemos que va a ser favorable porque, pues no hay de otra”, señaló.

A pesar de la notificación, los manifestantes esperaron por horas que los magistrados turnaran su caso, muchos de ellos adultos mayores que esperaron bajo el sol.

“Si ellos dicen que sí son sujetos de justicia, pues nos vamos a ir muy contentos. Y si no, pues yo creo que nos vamos a quedar acá”, indicó.

El representante de los afectados recordó que la mayoría de los involucrados eran jóvenes en 1994 y que ahora se encuentran en la tercera edad.