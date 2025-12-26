Aplica FGE alcoholímetro en 9 municipios

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra) ha aplicado más de 123 mil 237 pruebas cualitativas para la detección de alcohol en aliento, en los operativos instalados en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Villaflores y Cintalapa, con la finalidad de contribuir con la estrategia de prevención de hechos de tránsito.

A la fecha, el Operativo Alcoholímetro ha atendido a 18 mil 25 mujeres y a 105 mil 212 hombres, en donde mil 104 personas fueron no aptas para conducir al presentar aliento alcohólico, por lo que se les solicitó la presencia de un familiar, tomar un transporte del servicio público o designar un conductor responsable para su seguridad.

Mientras que 502 personas se pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Público (MP) por rebasar los límites permitidos de alcohol en la sangre.

Proceso

Este operativo es una herramienta de prevención de hechos de tránsito, a través de la realización de la prueba cualitativa para la detección de alcohol en aliento, el cual se realiza sin necesidad de descender del vehículo y que en caso de resultar positiva, se le solicita al conductor descender de su vehículo para realizar la prueba cuantitativa, mediante la utilización de una boquilla nueva, esterilizada y desechable, obteniéndose un resultado numérico que se referirá a los parámetros de alcoholimetría establecidos.

Con esta estrategia, la Fiscalía General del Estado (FGE) reitera su compromiso de continuar salvando vidas en el estado de Chiapas, con Cero Impunidad.