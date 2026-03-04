Aplicadas más de 630 mil dosis contra el sarampión

En el estado de Chiapas personal del sector salud aplicó, en más de dos semanas, alrededor de 630 mil dosis para cuidar a la población y reducir los riesgos por sarampión.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud federal, Eduardo Clark, informó (en la conferencia de prensa La Mañanera) que la estrategia para controlar el virus es la vacunación.

Desde que se dio a conocer el primer caso nacional (Chihuahua), en febrero de 2025, se han aplicado alrededor de 22 millones de dosis para contrarrestar el sarampión.

Después de hacer un llamado a población y de una organización masiva, se generó un incremento de hasta 15 veces el interés con la aplicación de hasta 3.4 millones de vacunas en pocos días en todo el territorio nacional.

Local

Recientemente la Secretaría de Salud (SSA) estatal, informó que en Chiapas se llevó a cabo la instalación del Comando Estatal del Combate contra el Sarampión, a fin de alcanzar los objetivos que se tienen programado.

A nivel local la meta es aplicar un millón 560 mil 875 dosis para proteger a los grupos prioritarios: personas de entre seis meses y hasta 12 años, además del otro sector que va de los 13 a 49 años sin la vacuna o sin la segunda dosis.

Dentro de las prioridades también se encuentran una cobertura total para todo el sector salud y el educativo, así como los trabajadores del campo.

El secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz, reiteró “el llamado a las instituciones integrantes del sistema de salud en Chiapas a trabajar de manera unificada, como se ha estado haciendo en la Nueva ERA, para lograr coberturas del 99 por ciento en la aplicación de vacunas SRP y SR, a fin de cortar la transmisión del sarampión”.