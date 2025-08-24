Aplican clases espejo y proyectos COIL

El intercambio de conocimientos y experiencias, generado mediante las Clases Espejo y los Proyectos de Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea (COIL), fortalecen la visión global de docentes y estudiantes, aseguró la rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez.

Durante la entrega de reconocimientos a participantes de estas actividades, escuchó testimonios de docentes y estudiantes de la Unicach y de otras instituciones, quienes destacaron lo enriquecedor de este esquema de colaboración e intercambio académico.

Visión global

La arqueóloga subrayó que este tipo de vinculación, que se ha ido consolidando en la universidad, no solo fomenta una visión global en el profesorado y estudiantado, sino que también brinda herramientas de empleabilidad a los futuros egresados.

Por su parte, Amira López Habib, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales, detalló que desde 2021 las Clases Espejo y proyectos COIL, forman parte de las acciones de internacionalización de la Unicach. A la fecha, participan 31 docentes de Tuxtla Gutiérrez y subsedes regionales, en vinculación con profesorado de 23 instituciones de educación superior.