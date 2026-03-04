Aplican diversas pruebas físicas para la militar

Previo al ingreso a la militar, las personas aspirantes deben completar varias fases y requisitos que consisten en diversas pruebas de resistencia, flexibilidad y hasta ejercicios funcionales.

Las autoridades militares informaron que una de las pruebas de resistencia es una carrera de 1.2 kilómetros; en el caso de las mujeres el reto es hacerlo en menos de ocho minutos y en varones son seis minutos. La dinámica es que no se salgan del circuito, no se detengan ni tampoco caminen.

En otra de las pruebas, las personas deben nadar entre 15 y 25 metros, si no cumplen puede ocasionar la eliminación del proceso.

Las pruebas también incluyen la parte de la fuerza en brazos con 10 lagartijas en el caso de las mujeres y 20 para los varones.

Los números incrementan en la prueba del abdomen, donde se deben hacer 25 repeticiones (sin parar) de abdominales para mujeres y 35 para varones. Los codos deben rebasar ligeramente las rodillas pero no deben despegar en ningún momento las manos del pecho.

Durante el proceso se incluye una prueba de equilibrio, es decir, mantenerse por alrededor de 20 segundos en una determinada posición.

De los ejercicios funcionales están los burpees, que es ponerse de cuclillas, lanzar los pies hacia atrás, después una lagartija y de un brinco se regresa a la posición inicial.

Para la flexibilidad, las autoridades militares informaron que las puntas de los pies deben estar en “la orilla de un cajón, se flexionará el tronco hacia el frente y mantendrá las piernas extendidas”, además de llevar las palmas de las manos hacia abajo rebosando el borde superior del cajón, esto medirá la flexibilidad en una distancia de 10 centímetros.

Dentro de las pruebas de fuerza y resistencia de piernas, se tienen que hacer 20 sentadillas pliométricas.

Hay diversas áreas para el desempeño militar, entre la formación de oficiales aparecen las escuelas militar de ingeniería, de medicina o de odontología.

En la parte del Colegio del Aire se ubican otras ramas como la de militar de aviación, de mantenimiento y abastecimiento, además de especialistas de la Fuerza Aérea.

Se le suman las escuelas militar de enfermería, de sanidad, transmisiones y materiales de guerra.