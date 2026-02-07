Aplican estrategia para atender cáncer infantil

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas implementó en el Hospital General de Zona (HGZ) Nueva Frontera de Tapachula, una estrategia de identificación prioritaria para pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y padecimientos hemato-oncológicos en población pediátrica, con el objetivo de fortalecer la oportunidad y continuidad en la atención médica, informó el delegado Hermilo Domínguez.

Detalló que la estrategia consiste en el uso de formatos administrativos, notas médicas y estudios clínicos diferenciados por color, lo que permite identificar de manera inmediata a pacientes con diagnósticos oncológicos.

Formatos

Los documentos en color amarillo corresponden a pacientes pediátricos hemato-oncológicos adscritos al programa OncoCREAN, mientras que los formatos en color rosa identifican a pacientes con diagnóstico de cáncer de mama.

Este mecanismo facilita que el personal médico, de enfermería, administrativo y de apoyo reconozca de forma rápida a estos pacientes, lo que permite priorizar consultas, estudios, procedimientos y trámites, tanto en las áreas internas del hospital como en los servicios externos vinculados a su tratamiento.

Domínguez Zárate destacó que esta estrategia responde a la necesidad de brindar una atención más ágil, ordenada y con enfoque humanizado a las y los derechohabientes con padecimientos oncológicos, quienes requieren seguimiento constante y atención oportuna.

Organización

Por su parte, el doctor Diego Alberto Choel Molina, director del Hospital General de Zona No. 1 Nueva Frontera, señaló que la identificación por color fortalece la coordinación entre los distintos servicios hospitalarios, contribuye a la reducción de tiempos de espera y mejora la organización de los procesos de atención médica.

Con esta acción, el IMSS Chiapas busca optimizar los flujos internos de atención, fortalecer la continuidad de los tratamientos y mejorar la comunicación entre las áreas médicas y administrativas involucradas en el manejo integral de pacientes con cáncer.