Aplican más de 2 mil pruebas en operativos

La Fiscalía General del Estado a través del programa Alcoholímetro, realizó del 19 al 25 de enero de 2026, pruebas para la detección de alcohol en aliento, mediante puntos de control en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tonalá y Villaflores.
Entrevistas
Como parte de estas acciones, se realizaron dos mil 658 entrevistas a conductores, de las cuales 473 correspondieron a mujeres y a dos mil 185 hombres. Del total de personas evaluadas, dos mil 596 resultaron responsables al no mostrar presencia de alcohol, cumpliendo con las disposiciones del programa.
Además, se registraron 43 conductores aptos, así como cinco conductores no aptos y 14 personas fueron detectadas en estado de ebriedad.
Con esta estrategia, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de continuar salvando vidas en el estado de Chiapas, con Cero Impunidad.