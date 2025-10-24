Aplican más de 40 multas por exceso de ruido

La contaminación auditiva se ha convertido en una de las quejas más recurrentes entre los habitantes de la capital chiapaneca. En lo que va del año se han atendido más de 40 denuncias, que derivan en multas o clausuras, alcanzando hasta pagos por 500 UMA, destacando establecimientos comerciales como los principales infractores.

Ante este panorama, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana municipal ha intensificado operativos y sanciones para quienes excedan los niveles de ruido permitidos.

José María González Macías, director jurídico ambiental de la dependencia, informó que actualmente las denuncias ciudadanas son el principal mecanismo para detectar estos casos.

“Atendemos todo lo que concierne a la contaminación por ruido excesivo. Visitamos el lugar, verificamos con un sonómetro, y si rebasa los parámetros permitidos, se impone una multa”, explicó.

Aunque en temporadas como Día de Muertos o Navidad se toleran reuniones familiares por tratarse de eventos esporádicos, el problema se concentra en establecimientos comerciales.

Entre los más señalados están bares y restaurantes con música en vivo o bocinas al exterior, salones de zumba y gimnasios que utilizan altos volúmenes en sus clases. Además de comercios que usan altavoces para promocionar productos.

Las sanciones se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y varían según el tipo de infracción y horario. En el caso de ruido en casa habitación, van de 10 a 50 UMA; los anuncios en altavoz sin control de volumen, de 50 a 100 UMA; y los giros comerciales establecidos de 100 a 500 UMA.