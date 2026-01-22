Aplican más de 5 mil pruebas de alcoholemia

El Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra) ha aplicado 5 mil 698 pruebas cualitativas para la detección de alcohol en aliento, en los operativos instalados en los municipios de San Cristóbal, Comitán, Tonalá y Villaflores, a fin de contribuir con la estrategia de prevención de hechos de tránsito.

Del 12 del al 18 enero de 2026, el Operativo Alcoholímetro atendió a 842 mujeres y a 4 mil 856 hombres, donde 20 personas fueron no aptas para conducir al presentar aliento alcohólico, por lo que se les solicitó la presencia de un familiar, tomar un transporte del servicio público o designar un conductor responsable para su seguridad. Mientras que 50 personas se pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Público por rebasar los límites permitidos de alcohol en la sangre.

Prevención de accidentes

Este operativo es una herramienta de prevención de accidentes viales, a través de la realización de la prueba cualitativa para la detección de alcohol en aliento, el cual se realiza sin necesidad de descender del vehículo y que en caso de resultar positiva, se le solicita al conductor descender de su auto para realizar la prueba cuantitativa.