Aplican más de mil vacunas a población en movilidad

La campaña de vacunación en Mexico contra el sarampión y otras enfermedades es generalizada e incluye a la población en contexto de movilidad, con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir brotes de enfermedades, ante esto la Jurisdicción Sanitaria Número VII intensificó acciones de inmunización contra este brote y se informó que se han aplicado más de mil dosis a personas de origen extranjero.

En entrevista David Jiménez Gordillo, coordinador de atención a personas en movilidad y desastres, afirmó que esta estrategia se lleva a cabo en colaboración con el área de salud pública, priorizando lugares con alta concentración de población

Dijo que, para ampliar la cobertura, se han establecido módulos en puntos estratégicos de la ciudad, incluidos el Centro Multiservicio de la Comar, el parque central y oficinas migratorias, así como en los propios centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria.

Protección de salud universal

Señaló que la campaña se implementa sin distinción de nacionalidad y se ofrece de manera gratuita, sin requerir documentación o comprobante legal, lo que ha facilitado el acceso a la vacuna y ha permitido que más personas se inmunicen.

“La protección debe ser universal, si ellos están inmunizados, también se protege al resto de la comunidad, ya que el riesgo es compartido y la responsabilidad también, por lo que estamos realizando recorridos casa por casa en comunidades rurales de difícil acceso”, abundó.

Indicó que ante la aparición de un caso sospechoso, las autoridades responden rápidamente activando un cerco epidemiológico preventivo, incluso antes de contar con confirmaciones de laboratorio, esto forma parte de un esfuerzo mayor para contener cualquier posible cadena de transmisión del virus. El objetivo es proteger la salud pública y prevenir brotes de enfermedades.