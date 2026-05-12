Aplican mil 891 pruebas durante alcoholímetro

La Fiscalía General del Estado, a través del programa Alcoholímetro, realizó del 27 de abril al 3 de mayo de 2026, pruebas para la detección de alcohol en aliento mediante puntos de control en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Villaflores.

Verificaciones

Como parte de estas acciones, se realizaron mil 891 entrevistas a conductores, de las cuales correspondieron 306 a mujeres y mil 585 a hombres.

Del total de las personas evaluadas, mil 808 resultaron responsables al no presentar presencia de alcohol, cumpliendo con las disposiciones del programa. Además, se registraron 69 conductores aptos, así como seis conductores no aptos y ocho personas fueron detectadas en estado de ebriedad.

Con esta estrategia, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de continuar salvando vidas en el estado de Chiapas, con Cero Impunidad.