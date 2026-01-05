Aplican multas a motociclistas

Durante el mes de diciembre, la Policía de Tránsito Municipal intensificó los operativos de vigilancia vial en la capital chiapaneca, lo que resultó en la aplicación de más de 100 multas a motociclistas que circulaban en carriles de alta velocidad y puentes elevados, zonas restringidas para este tipo de vehículos, debido al riesgo que representan.

Ernesto Mendoza Zambrano, coordinador operativo de la corporación, informó que las sanciones derivan del incumplimiento al Reglamento de Tránsito, en su mayoría por el uso indebido de carriles centrales.

Reglamento

Recordó que las motocicletas deben transitar de forma exclusiva por los carriles laterales para evitar situaciones que puedan desencadenar accidentes graves.

El funcionario indicó que durante la temporada decembrina se registra un incremento en el consumo de alcohol y sustancias, lo que históricamente eleva la incidencia de hechos de tránsito.

Por ello, se reforzaron los operativos de alcoholimetría en puntos estratégicos previamente identificados, con el fin de inhibir la conducción bajo los efectos del alcohol.

Añadió que los accidentes en motocicleta ocurren de manera cotidiana y que, en promedio, alrededor de cinco motociclistas se ven involucrados diario en percances viales.

Este comportamiento ha motivado a la corporación a intensificar las acciones preventivas y los recorridos de supervisión.

Precauciones

Asimismo, se exhortó a los motociclistas a extremar precauciones, respetar los carriles laterales, evitar circular por puentes elevados, usar casco de seguridad y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol.

En cuanto al saldo del mes, el coordinador informó que se registró una persona fallecida a causa de un atropellamiento.

No obstante, destacó que el índice de accidentes con consecuencias fatales ha disminuido en comparación con periodos anteriores, reflejando los resultados de las acciones preventivas.

Por último, reiteró que la aplicación del reglamento continuará de manera permanente con el objetivo de mantener la reducción de accidentes y evitar pérdidas humanas en la capital chiapaneca.