Aplican operativos de proximidad y disuasivos

La Fiscalía de Distrito Frailesca contribuyó en los operativos de prevención, proximidad y disuasivo, realizados en los municipios de El Parral y Villa Corzo, donde también participaron la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Vial Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

En El Parral, los elementos efectuaron recorridos en la cabecera municipal, abarcando diferentes barrios y el parque Central; asimismo, instalaron dos puntos de revisión para verificar la documentación de vehículos, mototaxis y motocicletas, así como realizar labores de despolarización.

Resultados

Como resultado de estas acciones, se inspeccionaron 20 mototaxis, 16 coches, 18 camionetas y 16 motocicletas, logrando además la despolarización de 11 mototaxis.

En Villa Corzo, realizaron recorridos en las colonias Revolución Mexicana, San Pedro Buena Vista y en la cabecera municipal, con la finalidad de inhibir conductas delictivas y reforzar la seguridad en la región.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.