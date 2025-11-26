﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Aplican operativos de proximidad y disuasivos

Noviembre 26 del 2025
Los elementos efectuaron recorridos en la cabecera municipal, abarcando diferentes barrios. CP
Los elementos efectuaron recorridos en la cabecera municipal, abarcando diferentes barrios. CP

La Fiscalía de Distrito Frailesca contribuyó en los operativos de prevención, proximidad y disuasivo, realizados en los municipios de El Parral y Villa Corzo, donde también participaron la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Vial Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

En El Parral, los elementos efectuaron recorridos en la cabecera municipal, abarcando diferentes barrios y el parque Central; asimismo, instalaron dos puntos de revisión para verificar la documentación de vehículos, mototaxis y motocicletas, así como realizar labores de despolarización.

Resultados

Como resultado de estas acciones, se inspeccionaron 20 mototaxis, 16 coches, 18 camionetas y 16 motocicletas, logrando además la despolarización de 11 mototaxis.

En Villa Corzo, realizaron recorridos en las colonias Revolución Mexicana, San Pedro Buena Vista y en la cabecera municipal, con la finalidad de inhibir conductas delictivas y reforzar la seguridad en la región.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.

﻿