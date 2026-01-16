Aplican Plan DN-III-E por incendio de basurero

Ante el incendio que se registra en el basurero municipal de Tapachula, y que genera una severa contaminación ambiental a causa del humo que cubre comunidades cercanas y la ciudad, el Ejército mexicano (Ejército) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con Protección Civil (PC), desplegaron el Plan DN-III-E en su fase en su fase de auxilio.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que efectivos desplegados en el lugar, llevan a cabo labores para sofocar el incendio conjuntamente con autoridades estatales y municipales, logrando en 72 horas controlar en un 80 por ciento del siniestro.

Los trabajos iniciaron hace 72 horas, tras el reporte del incendio, en cuyas acciones participa personal de Protección Civil (PC) del Estado y Municipal, bomberos de Tapachula y Cacahoatán, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Servicios Públicos Municipales y brigadistas comunitarios.

Las nubes de humo se aprecian desde diversos puntos de la zona, mientras que los habitantes de las colonias Linda Vista, Viva México, Poste Rojo y Álvaro Obregón, entre otros, señalan que se presentan afectaciones por el humo que también llega a la ciudad.

De acuerdo con los reportes, más de 800 mil litros de agua se han utilizado en las acciones para controlar el incendio que se mantiene activo, por lo que se utiliza también maquinaria pesada para remover los desechos, ya que el fuego se presenta en el interior.

Por su parte, brigadas de salud también han sido llevadas a las comunidades para atender a la población.

Las autoridades municipales han recomendado a la población que “guarden” la basura en las casas, evitando sacarla a la calle para evitar problemas de contaminación en la ciudad, mientras se restablece paulatinamente el servicio de recolección.

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, realizó un recorrido en el basurero intermunicipal y dialogó con las familias que habitan y trabajan en la zona, asegurando que se coordinan los trabajos con el Gobierno del Estado y los municipios de la región para atender el incendio que, aseguró, fue provocado y ya existe una carpeta de investigación.