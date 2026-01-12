Aplican vacunas a soldados para protegerse

En cumplimiento a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, soldados de la 31 Zona Militar con sede en Rancho Nuevo, recibieron la aplicación de vacunas para proteger su salud.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número II, de la Secretaría de Salud región Altos, Miguel Valdez Galán, informó que “atendieron la solicitud de apoyo de vacunación a la zona militar para proteger a los hermanos soldados y sus familias”.

“Logrando 318 aplicaciones de biológicos, todo ello sin ninguna novedad y siguiendo las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar”, dijo.

De esta manera mencionó “regresamos un granito de arena de todos los apoyos que nos brinda la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Por otra parte, informó que las brigadas de salud estuvieron también este fin de semana aplicando las dosis en varios municipios de la región, entre ellos, Amatenango del Valle.

El responsable de la Jurisdicción reconoció la buena participación de las autoridades y habitantes del lugar, ya que aplicaron 260 vacunas anti-sarampión.

Finalmente, afirmó que “siguiendo las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, siguen cumpliendo con el programa de salud en las comunidades, a través de las brigadas magnas de vacunación invernal y complementación de esquemas de inoculación en los municipios que abarca esta jurisdicción.