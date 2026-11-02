Aplican vacunas contra enfermedades invernales

Con el objetivo de prevenir enfermedades durante la temporada invernal, el Servicio Médico Municipal de Tuxtla Gutiérrez instaló módulos de vacunación en los panteones Municipal y Panteón Jardín San Marcos, donde se contempla aplicar mil 500 dosis durante dos días.

La directora del Servicio Médico Municipal de la Secretaría de Salud Municipal, Martha Margarita Flores Moscoso, informó que la campaña incluye vacunas contra la influenza, covid-19, sarampión y tétanos, con el propósito de proteger a la población ante los riesgos de enfermedades respiratorias y otras infecciones.

Explicó que la jornada forma parte de las acciones preventivas impulsadas por el Ayuntamiento y que, para recibir las vacunas, no es necesario presentar identificación oficial ni cartilla de vacunación, ya que el personal entrega un comprobante que puede incorporarse posteriormente al documento.

Meta

La funcionaria detalló que, durante el primer día de actividades, se habían aplicado alrededor de 350 dosis, mientras que la meta total es de mil 500 vacunas distribuidas entre ambos módulos.

Agregó que cada punto de atención tiene un objetivo de aplicación y que, en años anteriores, se ha logrado superar la cantidad prevista.

Respecto a la aplicación simultánea de vacunas, señaló que es posible recibir hasta cuatro dosis en una misma jornada, aunque recomendó alternar una vacuna viral con otra que no lo sea.

Precisó que no existe contraindicación general para administrar varias vacunas al mismo tiempo, siempre que se consideren las características de cada persona.

No a la desinformación

También llamó a la población a no dejarse llevar por la desinformación, particularmente por la creencia de que las vacunas provocan las enfermedades que buscan prevenir.

Aclaró que algunas personas pueden presentar reacciones leves, las cuales suelen confundirse con los síntomas de una infección.

Añadió que la vacunación contra influenza y covid-19 debe actualizarse cada año, debido a que los virus presentan cambios y las vacunas se ajustan a las cepas que circulan durante cada temporada.