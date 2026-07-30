Aplicar la ley a abusadores: Iglesia

La parroquia católica de Nuestra Señora de La Misericordia, con sede en el municipio de Sabanilla, condenó la agresión sexual que sufrió un menor en ese municipio y exigió a las autoridades correspondientes una investigación “exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos y que se aplique la ley a los responsables de semejante atrocidad, sin distinción alguna”.

En un comunicado pidió que haya una “protección integral del menor violentado, por parte del Estado, en su proceso que estará llevando, priorizando su bienestar físico y emocional, así como su resguardo de toda persona que por el momento representa un riesgo para su integridad”.

Agregó: “Estos lamentables hechos nos exigen como sociedad y como Iglesia fortalecer acciones que prevengan, atiendan y resuelvan todo tipo de violencia contra los niños y niñas de nuestros pueblos y comunidades. Este caso se conoció por las redes sociales, pero nos preguntamos: ¿Cuántos casos semejantes o de otra índole habrá en nuestros pueblos, comunidades y familia, que permanecen ocultos?”.

En un comunicado difundido este miércoles por la diócesis de San Cristóbal, la parroquia de Sabanilla manifestó que “como hombres y mujeres de fe, condenamos enérgicamente los hechos de violencia cometidos en agravio del menor. Ningún niño o niña debe ser víctima de violencia, la protección a la infancia es una tarea y responsabilidad de toda la sociedad, incluidos los padres y madres de familia”.

“Hacemos un llamado a todos a no normalizar este tipo de acciones, no tomarlo a relajo, siendo un tema serio en nuestro ámbito familiar; a no pasar desapercibido este tipo de situaciones en nuestra realidad, pues si no le ponemos importancia somos parte del problema”.