Aplicará Inifap microcuencas en otros territorios

Walter López Báez, director de Coordinación y Vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) en Chiapas, comentó que están trabajando para implementar la “Estrategia de Asistencia Técnica para la Eficiencia Hídrica en Áreas de Temporal” en otros territorios fuera de Chiapas.

Recientemente, junto a los investigadores Ignacio Sánchez Cohen y Víctor Rodríguez Moreno, expuso que el instituto desarrolló una aplicación de software especializada para el uso y análisis del agua en cuencas, enfatizando la importancia de priorizar la intervención en la parte alta de las mismas para proteger las zonas productivas bajas.

Encuentro

Lo anterior, durante un encuentro con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para abordar el plan nacional interinstitucional que busca la gestión sustentable del agua mediante el manejo integral de microcuencas, para asegurar el abasto de alimentos frente al cambio climático.

Destacó que el objetivo de esta estrategia es atender las áreas degradadas y retener la humedad en el suelo; como instituciones acordaron que este esfuerzo busca revertir la separación entre las actividades agrícolas y pecuarias, transitando hacia un modelo sustentable.

Brigadas

El proyecto desplegará brigadas técnicas multidisciplinarias integradas por especialistas en suelos, irrigación, zootecnia y el área forestal, lo que beneficiará al sector productivo de los distritos de temporal tecnificado.

En Chiapas, en enero de este año fue relanzado el Programa de Microcuencas con la colaboración del Inifap, con un diagnóstico de entre 700 a 800 microcuencas, de las cuales se confirmó que cerca de 100 presentan deterioro grave en su estructura ambiental y productiva.