Aplicarán multas a automovilistas por usos y costumbres

Autoridades tradicionales de siete comunidades del municipio de San Juan Chamula, acordaron aplicar multas económicas de tres y hasta 50 mil pesos a automovilistas y motociclistas que excedan los límites de velocidad o incumplan disposiciones viales en las carreteras de este municipio.

El acuerdo basado en sus usos y costumbres fue tomado en una reunión con representantes de las comunidades: Pozuelos, Joltzemen, Nitijom, Sactzu, Muquen, Yolonam y Chiotic.

Lo anterior ante los constantes accidentes registrados en la región Altos de Chiapas. De acuerdo al comunicado, las sanciones ya comenzaron a aplicarse.

Las autoridades comunitarias acordaron multas de tres mil hasta los 50 mil pesos, dependiendo de la falta cometida.

Las sanciones contemplan exceso de velocidad, no respetar topes, estacionarse a la orilla de la carretera sin señalamientos, así como circular en zonas escolares sin precaución.