Aporta Chiapas 221 mil toneladas de maíz

Chiapas fue el estado que alcanzó la cifra más alta en la cantidad de acopio de maíz y, aportó durante el ciclo primavera-verano 2025, alrededor de 221 mil toneladas del producto, que se distribuyó en diversas entidades federativas del país.

Alimentación para Bienestar, un proyecto del Gobierno Federal, permitió la reactivación económica en varios municipios de la entidad, debido a que resultaron beneficiadas 16 mil 148 personas productoras.

José Antonio Rodríguez Preciado, jefe del centro de acopio en la cabecera municipal de Villa Corzo, resaltó que “fue de gran ayuda en la entidad alcanzar un precio de garantía de siete mil pesos la tonelada de maíz, más 200 pesos de apoyo para el flete, gracias a la intervención del gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar”.

Beneficiados

Tan solo en esa zona, destacó, alrededor de 700 personas se han visto beneficiadas con el Acopio del Bienestar, situación que permitió generar economía y que también ayudó a diversos sectores productivos.

Todo este proceso permite generar empleos temporales, es ahí donde otro grupo de personas apoya en los embarques para que las unidades se muevan a diversas zonas para entregar el alimento.

Que haya centros de acopio, remarcó Rodríguez Preciado, permite a los productores y productoras contar con un precio de garantía, es decir, sin los programas federales o apoyos locales las personas se ven en la necesidad de vender sus productos a intermediarios.

Aunque hay preocupación para la próxima temporada por el tema de la sequía, el productor comentó que en el periodo reciente se alcanzaron cifras históricas.

“Tenemos muy buenas tierras alrededor, muy buenos productores. En realidad, desde los tiempos de Conasupo, estamos hablando más de 30 años creo yo, pues no se había dado este tipo de acopio”, destacó.

Contexto

Chiapas encabezó el primer lugar en acopio con el volumen más alto a nivel nacional, y el programa federal implicó una inversión de mil 598.3 millones de pesos. Todo el apoyo permitió a productores mover el maíz hacia zonas como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y el interior de Chiapas.

Don José Antonio Arroyo es una persona de 80 años y recuerda que se ha dedicado al campo desde que terminó la primaria. Para él, los programas federales y el apoyo del Gobierno de Chiapas en la tonelada de maíz permitió generar un ingreso extra para las familias que dependen de esta actividad.

Dijo que la temporada primavera-verano representó un avance y una buena atención con el programa federal Alimentación para el Bienestar, por lo que agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el compromiso de ayudar al campo chiapaneco.