Apoya TEPJF separar las elecciones

En relación a la propuesta para separar las elecciones ordinarias de las judiciales en México, Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que estas elecciones deberían realizarse en momentos distintos; no obstante, el organismo está listo para cualquier escenario.

Dijo que la institución está preparada para atender el proceso en momentos distintos o concurrentes según sea el caso, aunque reiteró que desde una visión técnica y objetiva, se pronunció a favor de analizar cambios en la organización de la elección judicial, comenzando por aplazar los comicios de jueces y magistrados.

Procesos diferentes

Consideró que la elección de partidos y la de juzgadores deben realizarse en fechas distintas, ya que se trata de procesos diferentes, y advirtió que la concurrencia de ambos “dificultaría la organización electoral”.

Añadió que el primer paso sería modificar la fecha de elección, lo que permitiría contar con más tiempo para ajustar las reglas. Ante ello, manifestó su confianza en que el Poder Legislativo escuchará a las autoridades electorales para emprender los cambios necesarios.

Preparación

Sin embargo, aclaró que el Tribunal está preparado para cualquier escenario, incluida la concurrencia de los procesos electorales de diputados federales y 17 gubernaturas, en caso de que no se concreten los cambios para evitar que se realicen en la misma fecha.

Finalmente, dijo que las democracias necesitan algo más que instituciones fuertes: requieren cooperación, intercambio de experiencias y capacidad para construir respuestas comunes frente a desafíos compartidos.

Informe de riesgos

“México ha construido un sistema electoral sólido a partir de la pluralidad, la exigencia democrática y el fortalecimiento institucional. Preservar esa confianza es una responsabilidad compartida”, afirmó.

Es de mencionar que recientemente la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y los consejeros del INE presentaron a la Cámara de Diputados un informe de los riesgos de realizar la elección judicial en 2027, solicitando que se realicen en momentos distintos.

Dijo que la propuesta original del INE era aplazarla, aunque se realizara el próximo año; sin embargo, aprueban el planteamiento de los legisladores de moverla al 2028.