Apoyan con condonación en multas y recargos

Con el propósito de apoyar la economía de las familias que dependen del transporte público y facilitar su regularización, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas (SMyT) unen esfuerzos para ofrecer al sector transportista un cien por ciento de condonación en multas y recargos por adeudos vehiculares correspondientes a 2024 y años anteriores.

El beneficio está dirigido a taxis y colectivos, sin importar el año o modelo de la unidad, y busca brindar mayores facilidades para que las y los transportistas tengan la oportunidad de regular los pagos y continuar con sus actividades de manera regular.

Pago en línea

Para agilizar el proceso la Secretaría de Finanzas habilitó el pago en línea a través de www.finanzaschiapas.gob.mx, así como mediante su Chatbot de WhatsApp al 961 463 7202.

Una vez realizado el pago, la SMyT llevará a cabo la validación de la documentación correspondiente y, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos, continuará con el proceso para la entrega de los efectos valorados.

Con estas acciones, ambas dependencias refrendan su compromiso de facilitar los trámites, cuidar la economía de las familias transportistas y acercar servicios más ágiles, transparentes y accesibles, bajo una visión de finanzas con humanismo.