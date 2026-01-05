Apoyan cronistas postura sobre cambios al escudo

La Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas (Anacccim), expresó su apoyo a la inconformidad de algunos cronistas chiapanecos ante la renovación del escudo del estado.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, autoridades gubernamentales y el Poder Legislativo estatal, recalcaron que el escudo es un ícono de identidad.

Señalan que el escudo es también un documento visual con continuidad histórica, legitimidad social y un valor cultural acumulado a lo largo del tiempo, y que, aún con los cambios administrativos, no ha perdido su esencia simbólica.

Por lo mismo, consideran que la reciente modificación rompe con los principios básicos de continuidad simbólica y respeto al patrimonio histórico. La Anacccim rechazó la idea de que elementos históricos sean “corregidos” para adaptarse a “sensibilidades contemporáneas”.

Sin mencionar ninguna exclusión en específico en alguno de los foros ciudadanos y universitarios realizados en torno al nuevo escudo, la asociación indica que es un error no tomar en cuenta la voz de quienes estudian la historia.

Exigen revisión integral

Pese a que el comunicado no hace mención o análisis de los elementos añadidos al nuevo escudo de Chiapas, la asociación exige la revisión integral de la decisión adoptada, además de solicitar la restitución del escudo histórico hasta que exista un consenso social amplio.

El documento fue firmado por el historiador duranguense, Javier Guerrero Romero, presidente de la Anacccim, y el secretario general de la asociación, José Jaime Castro Reséndiz.