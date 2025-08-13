Apoyan economía familiar ante el regreso a clases

En el marco de la próxima temporada de regreso a clases, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) Tuxtla, encabezada por su presidente, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, anunció una suma de esfuerzos con empresarios locales del ramo de papelerías, uniformes, calzado y artículos escolares para apoyar la economía de las familias tuxtlecas.

Durante una conferencia dirigida a medios de comunicación, Blas Gutiérrez destacó que esta iniciativa busca ofrecer productos de calidad a precios preferenciales, aliviando la carga económica que representa el inicio del ciclo escolar para los padres de familia.

“Sabemos que esta etapa implica un gasto significativo, por lo que nuestras empresas están comprometidas a brindar útiles, uniformes, calzado y servicios esenciales a costos justos”, afirmó.

El líder empresarial recalcó que esta acción no solo es comercial, sino también social, con el objetivo de que ninguna familia tenga que sacrificar otras necesidades básicas por cubrir los requerimientos escolares. “Apoyar la economía familiar es fortalecer el tejido social de nuestra ciudad”, subrayó.

Llamado

Blas Gutiérrez hizo un llamado a la población a preferir los negocios locales, ya que esto impulsa la economía regional, genera empleos y fomenta el bienestar en la comunidad. “Al elegir productos chiapanecos, obtenemos calidad y, al mismo tiempo, circulamos el dinero dentro de nuestra región”, explicó.

Reconoció el compromiso de los empresarios participantes, quienes, con su esfuerzo garantizan que los estudiantes inicien el ciclo escolar con las herramientas necesarias.