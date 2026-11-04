Apoyan visión colegiada del INE: Zuarth Esquinca

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, respaldó la iniciativa del diputado federal, Rubén Moreira Valdez, para devolver al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de aprobar los nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

Señaló que la autonomía del INE no significa ausencia de controles y que concentrar atribuciones en una sola autoridad debilita los contrapesos, la transparencia y la rendición de cuentas. La propuesta busca restablecer la participación colegiada del Consejo General, modificada tras la reforma legal de octubre de 2024.

Mecanismos

Zuarth Esquinca consideró que los señalamientos sobre contrataciones, posibles conflictos de interés y relaciones con proveedores hacen necesario fortalecer los mecanismos de supervisión.

Aclaró que la iniciativa no sustituye las investigaciones de las autoridades competentes, sino que busca prevenir la discrecionalidad y reforzar la vigilancia institucional.

El dirigente priista sostuvo que el país necesita instituciones electorales autónomas, con reglas claras y decisiones compartidas. La democracia no se fortalece concentrando poder, sino garantizando contrapesos, pluralidad y rendición de cuentas.