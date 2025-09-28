Apoyará Unach a los prestadores de servicios

En el marco de actividades de impulso al turismo, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, aseguró que alumnos de la institución trabajarán junto a pobladores en la autopista Palenque-Ocosingno para crear paraderos y productos turísticos.

Explicó que el proyecto incluye que pobladores administren los recursos y servicios en los entornos por los que se prevé la creación de paradores turísticos, donde la Unach apoyará a los habitantes para ofrecer mejores servicios.

En este contexto explicó que la (Unach), a través de la Facultad de Contaduría y Administración Campus I, llevó a cabo la Semana de Turismo y la Sexta Cátedra de Excelencia Académica Turismo, Cambio Social y Desafíos Económicos, como parte de las actividades por el Día Mundial del Turismo.

Apertura

Durante la inauguración, el rector Chacón Rojas destacó que el turismo moderno requiere de profesionales innovadores y responsables, capaces de equilibrar la rentabilidad con la sostenibilidad ambiental y social. El evento contó con la presencia de la secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez.

Como parte de las actividades se entregaron constancias de certificación por parte de la Secretaría de Turismo federal a cocineras tradicionales de la región zoque, reconociendo su labor en la preservación de la gastronomía local como elemento clave del turismo cultural.

Estas actividades refuerzan el compromiso de la universidad, dijo el rector con la formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Turística y la vinculación con los actores clave del sector.