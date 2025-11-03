Apoyo económico, comida y agua a cuidadores

Además de dos mil pesos bimestrales que proporcionará el gobierno del estado de Chiapas a personas cuidadoras de enfermos o con discapacidades, se buscará garantizar el abasto de agua y alimentos, confirmó el mandatario estatal Eduardo Ramírez Aguilar.

En el marco de la presentación del programa Cuidar es Amar, junto al secretario del Humanismo Francisco Chacón, ERA llamó a la población a registrarse en las plataformas electrónicas para acceder al beneficio.

Dijo que inicialmente el programa tenía previsto como único apoyo otorgar dos mil pesos bimestrales a las personas cuidadoras, pero al reflexionar sobre las carencias de la comunidad en mención, se acordó también garantizar su abasto alimentario y en breve se sumará un programa para dar agua de garrafones a las personas más vulnerables.

“Esto no es socialismo, esto es conocimiento profundo de las necesidades de la gente y trabajo pata atender esas necesidades básicas”, dijo el mandatario.

En este marco el mandatario estatal ratificó su confianza y apoyo al secretario Francisco Chacón, quien dijo hace mucho por el bien de Tuxtla.

El programa fue presentado en la capital del estado y para acceder a los beneficios es necesario registrarse en los portales de la Secretaría del Humanismo.