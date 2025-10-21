Apoyos de movilidad y a cuidadores de enfermos

Sumado a los programas que ofrece la Secretaría del Humanismo, el titular de la dependencia Francisco Chacón, anunció que están desarrollando dos nuevos proyectos: uno para apoyar la movilidad de personas, particularmente estudiantes y el segundo para ofrecer un estímulos a cuidadores de personas en situación de enfermedad grave o discapacidad.

Ambos proyectos son producto de la visión del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha priorizado al humanismo como una visión de desarrollo a favor de las y los chiapanecos, dijo.

Iniciativas

El primero pensado en otorgar un artículo de traslado a personas que a diario utilizan el transporte público y el segundo desarrollado para entregar un estímulo económico a familiares y cuidadores de personas con discapacidad o enfermedades severas.

Dijo que apoyarán económicamente a cuidadores de segundas personas que necesitan estar atendidos todo el tiempo por enfermedad grave o discapacidad.

En tanto que el apoyo para estudiantes será con bicicletas, pero también, se creará un programa integral, con la Secretaría de Movilidad para desarrollar una red de traslados eficientes y seguros para los escolares en Chiapas.

En ambos casos habrá que estar atentos a los portales oficiales de la Secretaría de Humanismo para conocer las bases y mecanismo para ser beneficiado.

Comidas

Estos nuevos programas se suman a los que ya se están desarrollando, como los Comedores del Humanismo en todo el estado, que a la fecha ha entregado más de 230 mil comidas calientes, mediante el cual se busca atender a la población en situación de pobreza urbana, cambiando los indicadores hacia un escenario más favorable.

En tanto se continuarán desarrollando mecanismos para impulsar los programas sociales como Conecta Chiapas, Alfacel, Reporte Móvil, Asambleas del Pueblo, Cerro Corrupción, Línea Gratuita, Jornadas del Humanismo y Comedores del Humanismo.