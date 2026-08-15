App C5 Escudo Pakal, acerca la seguridad

La seguridad también va de la mano con la tecnología, en ese sentido, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, impulsa una campaña de difusión de la aplicación móvil C5 Escudo Pakal para que la población de Chiapas y sus visitantes tengan a la mano esta herramienta para reportar en tiempo real cualquier emergencia de manera rápida y segura.

Bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y el firme compromiso del titular de la SSP, en esta Nueva ERA se promueve una seguridad más cercana, humana y comprometida en servir con vocación y empatía.

Llamado

Como parte de esta estrategia, la SSP invita a la población local y a sus visitantes a descargar la app móvil C5 Escudo Pakal disponible en tseltal, tsotsil, inglés y francés, para que el idioma no sea una barrera para ser escuchado o atendido.

Objetivo

Con la app C5 Escudo Pakal, la seguridad en Chiapas está un botón de distancia, porque hoy la prioridad es: proteger la integridad de las familias chiapanecas y de sus visitantes.