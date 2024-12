Apps de movilidad ganan terreno

Las tendencias globales marcadas por la transformación de la Era Digital, nos llevan a la “digitalizacio´n del transporte pu´blico en las ciudades mexicanas”, este nuevo concepto se ve marcado en los usuarios de servicio de taxi en modalidad de aplicaciones telefónicas en la capital, las cuales están ganando terreno.

La Asociación de InternetMX resalta que ocho de cada 10 usuarios de red en México utilizan plataformas de movilidad como su opción preferida; Uber, Cabify y Didi las más preferidas.

Un sondeo anónimo realizado en la capital del estado resalta esta tendencia; de 10 entrevistados, solo uno prefirió usar taxi.

“Considero que son unidades que de alguna manera prestan un buen servicio y son identificables, no dudo que las plataformas den un adecuado servicio, no los he usado porque como son como coches particulares, me queda un poco la duda, y los taxis pues están plenamente identificados”, declaró el usuario.

Preferencias

Uber y Didi son los preferidos de acuerdo a la asociación, por el tema de la seguridad (57 %), ligeramente por encima de la conveniencia (56 %) y la comodidad (54 %); por el contrario, solo el 23 % de los usuarios considera que es más económico.

“Más que nada por la seguridad, no todos son iguales, pero lamentablemente por uno ya pensamos mal para todos. Han pasado casos más feos en los taxis comunes; por ese lado me siento más segura con el Didi”, dijo una entrevistada, quien además destacó en cuestión de precios “casi se van dando”.

“Creo que es un poquito más seguro Didi, trae nombre de choferes, placas y todo ese show” recalcó otra persona; y sostuvo que en cuanto a precios Didi es mas barato, menos “cuando cae una gotita de agua, los precios se disparan, entonces es preferible agarrar un taxi normal, pero en días normales y en distancias cortas, es mejor agarrar Didi… por ejemplo en cinco cuadras, 50 pesos con el taxi y Didi cobra $35”

Uso frecuente

El 30 % de las personas utiliza hasta tres veces a la semana algún servicio de transporte privado, y de acuerdo a Adjust, plataforma de análisis de mobile marketing, las cifras en el mercado de aplicaciones móviles “indican una tendencia positiva para este año en México”.

Por cierto, cinco de los encuestados dijo haber descargado Didi hace no más de un año.

“Didi es más barato, la mayoría vienen con clima y los taxis casi no, además se puede compartir la ubicación y en cuestión de precios es más económico”, resaltó otra usuaria.