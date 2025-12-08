Aprehenden a presunto responsable de homicidio calificado

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE Colima), ejecutaron un mandamiento judicial, en contra de José “N”, alias “El Toluco”, como presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Sergio “N”, por hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2022 en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los hechos, la víctima fue interceptada afuera de su domicilio por varias personas armadas, privado ilegalmente de su libertad y después encontrado sin vida.

El inculpado fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa, para que defina su situación legal.