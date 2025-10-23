“Aprendía”: tecnología con corazón chiapaneco

En el marco del proyecto de transformación educativa inspirado en el humanismo que impulsa el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Educación, Roger Mandujano, constató los avances del desarrollo de la aplicación “Aprendía”, una herramienta tecnológica orientada a facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje del español escrito en estudiantes sordos, fortaleciendo así la inclusión y el derecho a la educación para todas y todos.

Una educación con sentido humano

El titular de la Secretaría de Educación destacó que esta iniciativa responde a la visión del mandatario estatal de construir una educación con sentido humano, incluyente y con base en el principio del “Lekil Kuxlejal” (Buen Vivir). En ese sentido, explicó que la aplicación promueve un enfoque bilingüe-bicultural, en el que la Lengua de Señas Mexicana funge como lengua natural y el español escrito como segunda lengua, incorporando además tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, cómputo en la nube, minería de datos y desarrollo Web/Móvil.

Por su parte, Indra Ruth Toledo, rectora de la Universidad Politécnica de Chiapas, informó que “Aprendía” es un sistema inteligente basado en el logro de metas y habilidades, que permite identificar el nivel de aprendizaje de cada estudiante y generar rutas personalizadas que aceleren su proceso educativo mediante técnicas de optimización inteligente.

Accesibilidad

El sistema está diseñado para ser accesible desde plataformas web y móvil, lo que facilita su uso en computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes compatibles con los navegadores más comunes (Mozilla Firefox, Google Chrome y Microsoft Edge). Además, incluye aplicaciones específicas como una App para sordos, una App para oyentes —basada en el modelo Matías de Córdova— y la App ALFI (Robot Educativo).

Durante la reunión, también se revisó el modelo pedagógico “Enseñando y Aprendiendo”, orientado a la enseñanza del español escrito en personas sordas, que contempla materiales didácticos como el cuadernillo “Primeras Letras” y la Guía para el Educador, desarrollados para acompañar los procesos de alfabetización.

Flor Marina Bermúdez, coordinadora Operativa de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización, subrayó la relevancia de este proyecto, al considerar que podría formar parte de los informes internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), al tratarse de una iniciativa que coloca la tecnología al servicio de la inclusión educativa y la justicia social.