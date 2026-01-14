Aprobado nuevo modelo CECI del IMSS en Chiapas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas presentó durante la primera sesión ordinaria de 2026 del Consejo Consultivo, la proyección del nuevo modelo educativo de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), un modelo que sustituirá a las tradicionales guarderías.

Así lo explicó Ana Balboa, titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien explicó este proyecto nace de una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mediante el modelo CECI se busca redefinir el concepto de guardería tradicional para convertirlo en un ecosistema de desarrollo integral para niñas y niños de entre 43 días y cuatro años de edad.

Con la visión estratégica del director general, Zoé Robledo, se ha proyectado la creación de 100 CECI en todo el país durante el presente sexenio, en donde para Chiapas se contemplan 10 centros, que beneficia a la red de apoyo a madres y padres trabajadores, ya que es vital para la economía local y se posiciona como una pieza clave para alcanzar este objetivo.

Infraestructura y personal

Agregó que para asegurar que los CECI sean una realidad en el estado, el titular del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, a través de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, ha iniciado las gestiones necesarias para garantizar la infraestructura y el personal capacitado que este modelo requiere.

Dijo que el respaldo del Consejo Consultivo fue unánime. Con el lema “Los CECI en Chiapas van”, las autoridades locales y representantes de los sectores obrero y patronal reafirmaron su compromiso de trabajar en unidad para que la meta nacional se refleje en beneficios tangibles para las comunidades del sureste.

Finalmente, dijo que el proyecto no solo representa una mejora en las prestaciones sociales, sino una inversión en el tejido social, asegurando que el inicio de la vida de miles de niños sea bajo el cobijo de la institución de salud más grande de Latinoamérica.