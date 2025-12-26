Aprobado presupuesto para 2026

Con un incremento cercano al cinco por ciento respecto a lo ejercido en 2025, el Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, que ascenderá a 141 mil 100 millones de pesos.

La diputada presidenta de dicha comisión, María Mandiola Totoricagüena, destacó que seguridad pública, educación y salud seguirán siendo las prioridades, aunque con un énfasis renovado en la inversión productiva y la generación de empleo.

Cierre

Durante un balance del cierre del primer periodo del segundo año legislativo, la legisladora señaló que, además del paquete fiscal estatal, se aprobaron las 123 leyes de ingresos municipales y la mayoría de los presupuestos de los ayuntamientos se encuentran en fase final de dictamen.

Al ser cuestionada sobre el destino de los recursos, Mandiola Totoricagüena fue clara: “Sí, seguridad, educación y salud. Igual que el año pasado”. Sin embargo, explicó que existe una correspondencia directa entre la percepción ciudadana de mejoría en seguridad y la necesidad de reforzar este rubro con más fondos.

“Los grandes beneficios y los resultados que están demostrados en materia de seguridad”, argumentó, justifican que los ingresos adicionales recaudados —por ejemplo, mediante ajustes en tasas— se destinen a obras productivas que impulsen el desarrollo económico.

“Quien ha hecho más hincapié y ha sido más empático en que se profundicen las políticas de seguridad y de desarrollo económico es el sector empresarial, el sector privado. Entonces, tenemos que apoyar para que el estado siga con este rumbo”, afirmó la diputada.

Aumento significativo

El presupuesto aprobado para 2026 representa un aumento significativo. Mandiola Totoricagüena recordó que para 2025 se aprobó un presupuesto inicial de 131 mil millones, pero se ejercieron aproximadamente $135 mil millones debido a ingresos extraordinarios.

“Entonces, representa aproximadamente un aumento de casi el 5 %”, precisó en relación al monto del año previo. Según la visión de la comisión, este incremento no solo servirá para mantener programas sociales y de seguridad, sino para “impulsar obras importantes en materia de desarrollo económico”, buscando reducir desigualdades mediante la generación de empleos dignos y la atracción de inversión.

Al referirse a los avances legislativos, la presidenta de la Comisión de Hacienda se mostró satisfecha: “En ese sentido, contenta con este cierre de año”, expresó, tras subrayar el trabajo casi concluido con los presupuestos municipales.