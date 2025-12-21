Aprueba Ayuntamiento presupuesto para 2026

El techo financiero para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por el cabildo de la ciudad, contempla mil 158 millones de pesos (mdp). De esta cantidad, uno de los mayores gastos, contando con 262 mdp, será el de servicios personales, es decir, el pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social.

En sus consideraciones, el Ayuntamiento acepta que se ha observado una reducción significativa del Fondo General de Participaciones que afecta la integración del techo financiero. En ese mismo sentido, las autoridades insertan un ocho por ciento del presupuesto para el Programa de Inversión Municipal, es decir, la herramienta que ayuda a planificar y ejecutar obras en beneficio de la ciudad.

Lineamientos

Este 8 % aceptan que no se ajusta a los lineamientos el ejercicio fiscal 2026 en la que se señala que debería aportarse un 20 %. Esto, explican, se da por las condiciones financieras y presupuestales, además de que la existencia de dos gremios sindicales en el ayuntamiento acumula gran parte de los montos comprometidos.

Para eventos como la Feria de la Primavera y de la Paz 2026, se tiene contemplada una aportación del Gobierno Municipal de 32 millones de pesos (mdp). En el caso del Festival Cervantino Barroco se hará una aportación de tres millones y medio como parte del convenio con Coneculta. Otros eventos como el Festival de Invierno tendrán una aportación de cuatro millones, además de que en el presupuesto se contempla medio millón de pesos para la celebración de otros eventos culturales más pequeños.

En lo referente a gastos de representación, se tienen contemplados cinco millones de pesos para los eventos que se lleven acabo en las diferentes colonias, barrios, fraccionamientos y comunidades rurales del municipio.