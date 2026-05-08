Aprueba cabildo nuevo cambio de uso de suelo

Durante la pasada sesión de cabildo, y por unanimidad de votos, se aprobó el cambio de uso de suelo y regularización mediante subdivisiones de la Colonia Canaán, ubicado al sur de San Felipe Ecatepec, en San Cristóbal de Las Casas.

La presidenta municipal Fabiola Ricci indicó que la colonia ha cumplido con todos los requisitos marcados por la ley. Del mismo modo, mostró el documento donde la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) informa y corrobora que el predio no se encuentra en un Área Natural Protegida (ANP) de competencia federal ni un sitio Ramsar.

La edil también refirió que la Secretaría de Medio Ambiente también aprobó la decisión después de un análisis, por lo que solicitó a los integrantes de cabildo su apoyo en el proyecto que fue aprobado por unanimidad.

Burbuja inmobiliaria

El regidor Fidel Kalax reconoció en su participación que durante los últimos 50 años San Cristóbal ha tenido un desorden en el crecimiento territorial, lo que, indicó, afecta no solo en los servicios básicos de la ciudadanía sino en el estrés hídrico.

Subrayó el derecho de la ciudadanía a una vivienda y señaló que en los últimos años la ciudad se ha visto envuelta en una burbuja inmobiliaria, por lo que reconoció a la colonia. Reiteró su llamado a la ciudadanía a no comprar terrenos que no cuenten con los permisos necesarios. “Porque lo único que están haciendo es comprar problemas” agregó.